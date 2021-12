TAURIANOVA Confagricoltura Reggio Calabria e la Onlus di Confagricoltura “Senior – l’Età della Saggezza” donano un defibrillatore alla Croce Rossa Italiana

conf - defLa cerimonia di consegna del defibrillatore che Confagricoltura Reggio Calabria - insieme alla ONLUS di Confagricoltura "Senior - L'Età della Saggezza" ha donato alla Croce Rossa si è svolta ieri presso la sede di Confagricoltura Taurianova in via Roma.

In un contesto territoriale che vive una situazione di grave difficoltà sul versante dei servizi sanitari, il defibrillatore, donato da Confagricoltura Reggio Calabria e dall’ONLUS Senior – L’Età della saggezza alla sezione della Croce Rossa di Taurianova, rappresenta un segnale di particolare attenzione e un ulteriore presidio a servizio della collettività.

A ricevere il prezioso strumento salvavita dalle mani del presidente di Confagricoltura Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Canale, il Presidente della Croce Rossa Comitato di Taurianova Dr. Emanuele Fazzalari, il Vice presidente Prof. Carmelo Fazzalari ed alcuni volontari della CRI. Presenti anche il direttore di Confagricoltura Reggio Calabria, Angelo Politi, e la responsabile dell’Ufficio Zonale di Taurianova Mina Raso con i collaboratori della struttura di Confagricoltura, la più antica organizzazione di categoria degli imprenditori agricoli.

Il defibrillatore è stato acquistato con i fondi raccolti con il 5 per Mille nell’anno 2020 che i contribuenti hanno donato a ONLUS Senior – L’Età della saggezza.

“Un gesto simbolico, ma importante, – ha dichiarato il presidente Canale – reso possibile dalla generosità di chi ha scelto di donare il proprio 5 per Mille a “Senior - L'Età della Saggezza”. Fondi raccolti dal nostro Caf e spesi nel territorio, consentendo a chi ha fatto questa scelta di vedere come sono stati utilizzati, ovvero per l'acquisto di uno strumento di grande utilità e a disposizione di tutti. Questa importante iniziativa sarà replicata nelle prossime settimane a Chorio di San Lorenzo e Reggio Calabria con la consegna di altri due defibrillatori”.

“Stiamo già ragionando, - ha sottolineato il direttore Politi - in sinergia con la Croce Rossa di Taurianova, sul prossimo progetto di pubblica utilità da mettere in campo per il prossimo anno, a riprova della sensibilità sociale di Confagricoltura nei confronti dei territori in cui opera.È per noi motivo di orgoglio poter dare il nostro piccolo contributo alla comunità e rendere il territorio cardioprotetto”.

Confagricoltura è la più antica Organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole. Si impegna per lo sviluppo delle aziende agricole e del settore primario in generale, a beneficio della collettività, dell’economia, dell’ambiente e del territorio. Infatti da 100 anni è presente su tutto il territorio nazionale.

La Croce Rossa Comitato di Taurianova è particolarmente attiva su un territorio vasto, quale è la piana di Gioia Tauro, e carente di strutture adeguate; durante la pandemia e in particolare durante il lockdown i ragazzi di Taurianova non hanno risparmiato risorse ed energie prodigandosi per il bene della comunità, consegnando spesa, farmaci, e tanto altro instancabilmente.

“A nome del Comitato Cri di Taurianova e di tutta la comunità - ha dichiarato il Presidente Fazzalari - ringrazio la Confagricoltura Reggio Calabria per questo strumento salvavita che consentirà di intervenire immediatamente in caso di necessità.ma soprattutto per l’attenzione dimostrata da Confagricoltura verso la cultura della buona educazione sanitaria, tema a noi molto caro, che ha fatto la differenza soprattutto nella gestione dell’emergenza dettata dalla pandemia.

Sono le persone di buona volontà a fare la differenza, sempre, magari sarà anche una piccola differenza, ma il risultato a poco a poco diventa grande.