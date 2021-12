VILLA SAN GIOVANNI Al via il 1° Presepe del Mare

Al via il 1° Presepe del Mare organizzato dalla Lega Navale di Villa S. Giovanni e dall’Associazione Vele Tradizionali Mediterranee di Fabulanova, in collaborazione con la Traversata dello Stretto e con l’Associazione Italiana Vela Latina VI zona.

E’ un simbolo di pace e di buon augurio che gli organizzatori vogliono regalare al territorio per comunicare l’inizio della collaborazione che è in atto tra la Lega Navale e l’Ass. Vele Tradizionali Mediterranee che operano nello Stretto sia a livello locale che internazionale. Lo scenario è l’incantevole Lungomare di Cannitello, nella piazzetta che ospita la statua del pescatore di vedetta in cima all’antenna d’avvistamento del pesce spada, dove due imbarcazioni tradizionali a vela quadra e a vela latina, fanno da ali alla natività.

Le barche esposte sono la RHEGION a vela quadra e remi, imbarcazione simbolicamente ricostruita sulla scia dei modelli greco romani, che navigavano nelle acque dello Stretto e di tutto il Mediterraneo nel periodo della vita di Gesù, e la NONNA SILVANA a vela latina, appartenente alla tradizione velica dello Stretto, del giovane armatore Carmelo Iannò.

E’ veramente un’emozione rivedere imbarcazioni in legno, che navigano ancora a vela, costruite dai maestri d’ascia d’un tempo e che rappresentano un passato che speriamo non si estingua inesorabilmente.

Il Presidente della Lega Navale Domenico Barresi, il Presidente del Centro Nuoto Villa organizzatore della Traversata dello Stretto Mimmo Pellegrino ed il Presidente di Vel.Tra.Med. Fulvio Cama, invitano tutti dal 23 al 30 dicembre 2021 a visitare il sito simbolico per scambiarsi gli auguri ed ammirare le imbarcazioni in uno degli scenari più belli ed affascinanti del mondo.

L’evento è stato limitato alla sola esposizione, impossibilitati ad effettuare spettacoli o altre forme artistico-culturali che erano in programma, a causa delle restrizioni anti covid19.