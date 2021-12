BAGNARA CALABRA Da dieci giorni in attesa del tampone, chiusi in casa in attesa dell'ASP

attese lunghe per i tamponiCon un positivo in casa e tutti gli altri negativi, attendono da dieci giorni che qualcuno si faccia vivo per fare un tampone. Un contagiato, dieci giorni fa, e il resto della famiglia che vorrebbe avere a questo punto la certificazione della guarigione attraverso un test, che a dire il vero nessuno ha mai fatto loro. E' probabile che anche chi ha contratto il virus dieci giorni fa si sia adesso negativizzato, ma nessuno ha provveduto ad effettuare un tampone per fare uscire dall'isolamento lui e l'intera famiglia che da giorni è reclusa nella propria abitazione. "Quanto dobbiamo stare ancora chiusi in casa?" chiede Valentina, che probabilmente il virus non lo ha mai avuto.

E' chiaro che c'è qualcosa che non funziona, non si può tenere segregate in casa persone che hanno un lavoro, delle incombenze, e che soprattutto vogliono tornare alla vita normale. Con un solo positivo in casa, nessun test per gli altri familiari che si sono messi subito in isolamento in attesa del tampone, che a tutt'oggi non sono risuciti a fare. Tra l'altro, per tranquillizzarsi, hanno provveduto a fare dei test antigenici con risultati che hanno accertato la negatività di tutto il nucleo familiare. Valentina chiede un intervento immediato delle autorità competenti, "assurdo - commenta amaramente - dover attendere cosi tanto".

Red