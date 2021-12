BAGNARA CALABRA Covid, rinviato a data da destinarsi "Il Villaggio di Babbo Natale". Preoccupa l'aumento dei positivi tra i bambini

RINV A seguito dell'incremento dei contagi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni a Bagnara Calabra, e su espressa volontà dei genitori dei bambini interessati all'evento, il Comitato Croce Rossa Italiana di Gioia Tauro - Unità territoriale di Bagnara Calabra, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'iniziativa "Il Villaggio di Natale", organizzata dai volontari della cittadina della Costa Viola.

La manifestazione, che si sarebbe dovuta tenere il 23 dicembre prossimo, ove la situazione covid dovesse migliorare sarà riprogrammata; al momento i referenti cittadini della Croce Rossa non se la sentono di mettere a rischio la salute dei bambini, dei genitori e degli stessi volontari. Continua in ogni caso l'attività della Croce Rossa con le consuete attività di volontariato, assistenza, sostegno, e vicinanza alle persone in difficoltà.

Red