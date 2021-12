SCILLA Ancora disagi per Melia, il Comitato di quartiere: "isolati e senza servizi"

frana-sp-15-scilla-melia Il Comitato di quartiere di Melia dopo la frana che ha interrotto la viabilità sulla SP15 Scilla-Melia fa sentire la propria voce ed elenca una serie di problemi che i residenti sono costretti ad affrontare.

A parte l'solamento del borgo causato dalla caduta dell'evento franoso, i componenti del comitato denunciano che la comunità <<vive in mezzo alle buche nelle strade che man mano diventano voragini, si adegua e sopporta perchè prima o poi qualcuno se ne occuperà. Una comunità che in estate, quando manca l'acqua potabile nelle case e nel frattempo numerose perdite zampillano per le strade, si adegua e sopporta perchè si sta provvedendo. Una comunità che da più di due anni non ha disponibilità di un ufficio postale, si adegua e sopporta scendendo a Scilla a volte con l'unico mezzo disponibile, una motoape>>.

Il Comitato punta il dito anche sul percorso che porta alle Grotte di Tremusa, spazzato via da un'alluvione: <<Una comunità che quando crolla una strada che porta ll'unico punto di attrazione del paese, le grotte di Tremusa, e porta via anche terreni privati, si adegua e sopporta, perchè forse si riuscirà ad ottenere un piccolo risarcimento>>.

A Melia non esiste una guardia medica e l'unica strada per raggiungere in dieci minuti il Punto di primo intervento della Casa della Salute è interrotto a causa della frana. Intanto il sindaco Pasquale Ciccone, dopo l'incontro con la Città Metropolitana in merito alla frana sulla Scilla-Melia, dà la priorità al rifacimento della rete fognaria e propone un percorso alternativo per raggiungere il borgo.

Tina Ferrera