Mostra di presepi a Bagnara dal 20 al 29 dicembre

Mostra presepi bagnaraNon poteva mancare una Mostra Presepiale nel programma per le prossime festività di Natale allestito dall'Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra, in collaborazione con l'Associazione Cultura e Spettacolo. Si tratta di un omaggio ai tanti artisti bagnaresi che si dedicano all'arte del presepe.

Dal 20 al 29 dicembre al “Palaexpert” in Piazza Matteotti, dalle 9:00 alle 21:00, potranno essere ammirati dei veri e propri “gioielli” artigianali. L’Ingresso avverrà, naturalmente, nel rispetto della vigente normativa anti-covid. Altre interessanti iniziative entreranno presto in cartellone a Bagnara per vivere pienamente lo spirito natalizio e la cittadina della Costa Viola è pronta, come sempre, ad accogliere tutti!