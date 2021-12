SCILLA A otto giorni dalla frana Melia isolata dal centro cittadino

Chiusura strada - foto di Rocco Caratozzolo Dopo la frana, a distanza di otto giorni la comunità di Melia, compreso il villaggio del Pino, è isolata e non può raggiungere Scilla centro dalla SP 15. Il Comitato di quartiere di Melia si rivolge all'amministrazione comunale che fino al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito all'evento franoso che ha causato una grossa voragine che ha interessato appunto la Strada provinciale Scilla-Melia.

<<Tutto ciò ci porta ad uno stato di frustrazione e senso di abbandono nei confronti di una comunità che ancora una volta è lasciata a se stessa - lamentano i residenti - soprattutto in considerazione del fatto che la perdita, e non solo quella, era stata più volte segnalata e dunque tale disastro si sarebbe potuto evitare. Forse non è ben chiaro a tanti che l'solamento di questa frazione oltre ai disagi, non solo per i residenti, per gli innumerevoli pendolari e per gli esercizi commerciali, potrebbe portare a delle conseguenze ancora più gravi in considerazione del fatto che la frazione di Melia non ha una guardia medica e che in caso di necessità si deve accedere a quella di Scilla, chiaramente ora neanche questo sarà più possibile>>.

L'interruzione della SP15 ha gettato nello sconforto la popolazione di Melia che è isolata dal centr di Scilla: <<siamo umili e profondamente dignitosi, per questo siamo stanchi di chiedere ancora una volta interesse da parte di chi dovrebbe istituzionalmente garantirlo>>.

Tina Ferrera