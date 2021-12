BAGNARA CALABRA La Cassazione annulla il sequestro della "Taverna del Pirata"

Taverna del Pirata - Bagnara Calabra

Con provvedimento emesso in esito all’udienza del 14 dicembre 2021, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ha annullato senza rinvio la misura cautelare applicata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in relazione alla presunta intestazione fittizia del noto ristorante “La Taverna del Pirata”, sito in Bagnara Calabra.