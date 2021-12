BAGNARA CALABRA "A Cruci", crolla albero sul sentiero. Sullo storico percorso regna l'incuria e il degrado

Crollo albero - a cruci Da luogo di miti e leggende La Croce, 'a Cruci' in dialetto bagnarese, è diventato un sito dove regna il degrado più assoluto. In realtà 'a Cruci' è un sentiero da sempre attraversato da chi, in transito, dalle zone marine doveva recarsi nelle aree interne; una via di comunicazione che, seppur impervia, collegava la Marinella di Bagnara con il borgo porellese.

Natale Zappalà, nel suo libro "Reggio Calabria e dintorni - Viaggio nella memoria storica dell'area dello stretto", spiega la probabile denominazione della scalinata facendola risalire alla <<consuetudine, da parte di coloro che si accingevano a percorrerla, di segnarsi, per tre volte, con il gesto cristiano della Croce. Essi si sarebbero così preservati dagli attacchi sortiti dalle anime dei defunti che vigilavano sulla scala, i quali avrebbero senz'altro sbarrato la strada a un miscredente; in effetti, l'area in questione sorge a poca distanza da una vetusta zona cimiteriale. Altre testimonianze - scrive ancora lo storico bagnarese - fanno invece riferimento ad avvistamenti, presso la Scalinata della Croce, delle cosiddette malumbre (ombre malvagie). La malumbra non si identificherebbe, nella fattispecie, con lo spirito di un defunto, ma con una sorta di emanazione antromomorfa proiettata su una superficie, la cui vista costituirebbe un presagio di svenura>>.

Anime dei defunti o malumbre che siano, oggi sarebbero loro a scappare nel constatare lo stato di abbandono in cui versa il sentiero. Alberi sradicati, armacie crollate, erbacce disseminate ovunque, staccionate usurate dal tempo, e un generale stato di degrado che evidenzia l'assenza di quasiasi attività di manutenzione e cura. Tra l'altro il grosso albero crollato sulla strada ostruisce il passaggio, ed impedisce ai proprietari dei terreni che ricadono lungo il sentiero di ripristinare alcune armacie franate a causa del maltempo dei giorni scorsi. A dire il vero, dopo un'accurata pulizia e ripristino del percorso, servirebbe monitorare l'intero costone ed eventualmente pianificare e programmare adeguati interventi di mitigazione del rischio, a tutela delle abitazioni sovrastanti e di quelle sottostanti. Inoltre 'a Cruci' è l'unica strada che garantirebbe in caso di calamità naturale, di uscire dal quartiere di Marinella per dirigersi verso la parte alta del paese. Da registrare infine l'intervento dei Vigili del Fuoco, e la segnalazione al Comune, da parte di alcuni cittadini, della situazione attuale in cui si trova l'intero percorso. (Car Trip)

In basso alcune foto scattate di recente