Locride Ambiente SpA, società in salute. Alti gli standard di efficienza

Locride Ambiente Quando la storia di un'azienda è fatta di impegno, competenza e dedizione agli obiettivi imprenditoriali, la dimostrazione non tarda ad arrivare. Ed Locride Ambiente SpA può rappresentare una situazione attuale, che conferma quanto questa azienda sia rispettosa della parola data. Le settimane scorse sono state caratterizzate da notizie che si sono accavallate, provocando confusione e offrendo della Società un'idea distorta.

A fronte di una situazione divenuta per pochissimi giorni leggermente problematica, Locride Ambiente SpA ha lavorato con serietà, per superare emergenze che in realtà tali non erano. Sarebbe, infatti, più giusto riferire di situazioni fisiologiche per la vita di un'impresa. Ebbene, dopo tanto rumore, si può affermare che nessuna negatività permane rispetto a voci importanti per il naturale prosieguo dell'attività. L'azienda è in perfetta regolarità per quanto riguarda il Durc, l'assicurazione dei mezzi e il pagamento dei carburanti.I pagamenti dovuti sono stati eseguiti nei tempi brevi che la Società aveva indicato, confermando gli impegni assunti con i soci pubblici della stessa.

Locride Ambiente SpA ha il dovere di ringraziare coloro che hanno sostenuto questo impegno. Soggetti che hanno inteso quanto l'azienda stesse lavorando per rispettare gli obblighi di legge, nel segno della legalità e della trasparenza. Ora Locride Ambiente SpA confida che nel prossimo futuro, con la piena e produttiva sinergia tra parte pubblica e privata, si migliori ulteriormente gli standard di lavoro, sebbene i risultati importanti non solo non siano mancati negli anni, ma essi siano progressivamente migliorati.

Dati alla mano, è opportuno ricordare che le statistiche aggiornate indicano per tutti i comuni serviti alti standard di efficienza nella raccolta di tutte le specificità di rifiuti. E' su questa capacità, peraltro certificata, che si può valutare l'operato di Locride Ambiente SpA nel tempo.

Nota Locride Ambiente