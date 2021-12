SCILLA Melia isolata, i residenti: "rischio frana già segnalato da tempo"

frana - melia - Restano isolati il Villaggio del Pino e il borgo di Melia dopo la frana che venerdì ha fatto addirittura precipitare a valle un tratto della strada provinciale 15 che collega la frazione collinare al centro di Scilla. I danni provocati dalla frana sono enormi. Eppure negli ultimi anni i cittadini hanno lanciato anche una raccolta firme per segnalare alle autorità competenti il pericolo di cedimenti della sede stradale e per chiedere la messa in sicurezza di questa strada particolarmente frequentata.

Con il finanziamento di 300.000 euro della Protezione civile per il dissesto idrogeologico sono stati effettuati dei lavori per il consolidamento dell'arteria ed eliminati vecchi cantieri che restringevano la carreggiata. I tratti riparati non hanno ceduto. Il punto dove si è verificata la frana, invece, da tempo era interessato da una perdita d'acqua fognaria e non è stato oggetto di intervento, tranne l'impiego dell'autospurgo per la pulizia della rete fognaria. Probabilmente il mancato intervento ha contribuito allo smottamento del manto stradale. I cittadini hanno più volte segnalato alle autorità locali la fuoriuscita di acqua e altri due punti a rischio cedimento.

<<Qualsiasi cosa si dica - spiegano appunto i cittadini della frazione collinare - pensiamo che la colpa sia della fognatura e di chi sapeva e non è intervenuto. Amministratori e tecnici sono implicati. Prendiamoci le noste colpe senza scaricare su altri. Non siate ipocriti>>. Melia è attualmente raggiungibile solo da Campo Calabro, resta chiusa la SP 15 nel tratto interessato dalla frana. Non è dato sapere quando inizieranno i lavori di rifacimento dell'arteria e l'ammontare dei danni causati dallo smottamento del terreno.

Tina Ferrera