A Scilla un albero di Natale realizzato all'uncinetto

albero di natale scilla Nei giorni scorsi è stato allestito da un gruppo di donne di Scilla un albero di Natale artigianale realizzato all'uncinetto.

<<Questo progetto - spiegano le promotrici dell'iniziativa - è nato quattro anni fa da un'associazione che si trova in Molise ed impegnata nella lotta alla violenza sulle donne. Da allora "Il filo che unisce", questo è il nome del progetto, organizza laboratori terapeutici rivolte alle donne con lo scopo di utilizzare i lavori artigianali fatti all'uncinetto come terapia ribilitativa per le donne che hanno subito violenza o sono semplicemente sole. L'iniziativa si è allargata a macchia d'olio ed è stata abbracciata da donne di diverse città italiane che hanno creato sempre lo stesso albero di Natale con lo stesso sistema. Quest'anno anche Scilla ha il suo bell'albero all'uncinetto>>.

Al manufatto realizzato a mano hanno contribuito: Giovanna Martello, Anna Scalzone, Mimma Scarano, Gilda Bruno, Mimma Russo, Giovanna Paladino, Domenica Foti, Enza Cardillo, Carolina Cardona, e Maria Munafò. Il consiglio di quartiere San Giorgio ha aderito all'iniziativa e ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'allestimento da parte del Comune.

<<Abbiamo voluto valorizzare il lavoro manuale - aggiungono le promotrici dell'iniziativa - e ci siamo riunite con l'intento di realizzare con del filo e l'uncinetto delle decorazioni particolari per l'albero di Natale. Abbiamo costruito una struttura metallica a forma di cono e poi l'abbiamo ricoperta con i nostri lavori. E' stato un lavoro di grande pazienza. Amiamo le tradizioni e abbiamo voluto dare il nostro contibuto alla comunità scillese. Non è stato casuale il luogo che abbiamo scelto per collocare l'albero all'uncinetto>>.

E sono tanti i visitatori che si sono recati alla villetta comunale per ammirare l'albero di Natale realizzato da tanti quadretti all'uncinetto e scattare una foto. L'albero che viene illuminato nelle ore serali è stato molto apprezzato anche dai bambini.

Tina Ferrera