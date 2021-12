BAGNARA Maltempo, frana anche sulla strada per Solano

Frana strada per Solano E' di pochi minuti fa la segnalazione che arriva da un nostro lettore. Anche la strada che da Bagnara Calabra sale verso Solano è interessata da una frana.

Dopo la statale 18 Bagnara-Scilla e il crollo della strada a Melia adesso è l'arteria per Solano a subire i danni causati dal maltempo che in questi giorni sta insistendo su tutta l'area della Costa Viola. Su quella strada da tempo vengono chiesti lavori di manutenzione straordinaria, e soprattutto interventi in alcuni punti dove spesso si verificano crolli e frane.

Red