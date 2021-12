BAGNARA CALABRA Allerta Meteo per sabato 11 e domenica 12 dicembre, sospesa la Festa del Torrone

Maltempo a Bagnara Sospese tutte le manifestazioni natalizie in programma nei giorni 11 e 12 dicembre a causa di un'allerta meteo prevista sul territorio comunale. Le previsioni di maltempo, mare agitato, onde marine di oltre quattro metri, e temporali diffusi hanno consigliato all'Amministrazione Comunale di sospendere la Festa del Torrone prevista per questo fine settimana nella cittadina della Costa Viola.

Adesso, fanno sapere da Palazzo San Nicola, bisognerà cercare un'altra data, anche se non sarà facile. I torronai in questo periodo sono particolarmente impegnati, e nel Palatenda per il mese di dicembre sono già numerosi gli appuntamenti in programma.

