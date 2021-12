BAGNARA CALABRA Buoni Spesa Covid - Seconda Edizione: disponibile l'avviso pubblico e il modello di domanda

Per richiedere i buoni spesa i cittadini aventi diritto al beneficio dovranno presentare istanza al Comune di Bagnara Calabra, entro e non oltre il 23 dicembre 2021, utilizzando l’apposito modello di domanda allegato al bando stesso, che può essere scaricato dal sito web del Comune. (link sopra indicati). Per chiarimenti sul bando è possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali al n. telefonico 0966/374011 in. 224 (da lunedì 13 dicembre 2021).