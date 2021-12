BAGNARA CALABRA Cambio della guardia alla Società Operaia di Mutuo Soccorso: i saluti di Mimma Garoffolo

Mimma GaroffoloCari tutti,

dopo nove anni di presidenza passo il timone ad Armando Gatto, nuovo presidente della Società Operaia di M.S.. Sono stati anni difficili, anche perché sono stata la prima donna presidente, credo in tutta italia. Ho affrontato tantissime difficoltà soprattutto nei primi anni e soprattutto perché donna. Ma con forza e tenacia ho avuto la meglio.

Tante le iniziative messe in campo, abbiamo toccato punti scottanti come il territorio, l’inquinamento territoriale, la salute, le donne, la solidarietà, la cultura. Il registro dei tumori è partito proprio da una conferenza voluta dalla Società Operaia. Siamo riusciti, a crearci un posto rilevante nella nostra comunità, abbiamo portato lustro al paese con iniziative artistiche e culturali che hanno coinvolto artisti di tutto il territorio. Siamo riusciti a dare un volto nuovo al sodalizio ed alla sede, con tanti interventi di ristrutturazione e miglioramenti interni ed esterni.

Il covid poi ha fermato per due anni tutti i progetti che avevamo in cantiere, ma sono sicura che con il nuovo Presidente si riuscirà a recuperare il tempo perduto. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in questi nove anni: appoggiandomi, supportandomi e sopportandomi. Ringrazio anche tutti coloro che hanno tentato di ostacolarmi, perché sono riusciti solo a rendermi più forte e a farmi andare avanti con maggiore convinzione. Un grazie a tutti i soci e a tutto il consiglio che ha creduto in me fino alla fine del mandato.

Auguro un buon lavoro al nuovo Presidente ed al nuovo consiglio, continuerò a dare il mio contributo con il ruolo di Vice Presidente, e tante sono le idee ed i progetti che intendo sottoporre al nuovo direttivo. Auguro buone feste a tutti i soci, a tutto il consiglio e a tutti i cittadini che hanno apprezzato il mio impegno di Presidente in tutti questi anni. Auguri per un domani migliore per tutti.

“Non importa ciò che ti torna indietro. Importa quello che tu dai. Tu vali quello. Quello che dai.” (A. De Pascalis)