BAGNARA CALABRA Inaugurato il presepe realizzato dall'Associazione di Volontariato "Rione Inglese"

XVIII edizione per il presepe, realizzato con i patrocini Comune di Bagnara Calabra, dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana, quest'anno è dedicato al socio Domenico Tripodi recentemente scomparso. Il Presepe è ricco di particolari, e personaggi semoventi meccanizzati. Si estende su un'ampia area, ed espone in miniatura un paesaggio nel quale la magica atmosfera del Natale è in perfetta armonia con la rappresentazione dei mestieri, delle arti e della tradizione presepiale italiana. I personaggi, attraverso dei meccanismi curati nei minimi particolari, riproducono i movimenti tipici dei diversi mestieri. In questo contesto scenografico si inserisce l'evento della Natività con il messaggio di amore universale rivolto a tutti gli uomini.

ORARIO DI APERTURA

Da lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

E’ possibile visitare il presepe in altri orari su prenotazione.