Anche a Reggio Calabria le celebrazioni in onore di Santa Barbara

Santa Barbara Reggio Sabato mattina in occasione della celebrazione in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, l'Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria - Bova, S.E. Fortunato Morrone, ha celebrato, presso la Basilica Cattedrale "Maria SS. Assunta" di Reggio Calabria, la Santa Messa alla presenza delle massime Autorità civili e militari.



La festività di Santa Barbara è ogni anno momento di raccoglimento e riflessione per i Vigili del Fuoco acuitosi quando monsignor Morrone ha messo in risalto la missione dei Vigili del Fuoco di “essere al servizio delle persone”. I Vigili del fuoco in qualche modo fanno una sintesi del lavoro svolto e nello stesso tempo già pensano a come organizzarsi per affrontare al meglio le prossime sfide.

Siamo stati presenti in tutte le calamità nazionali ed il personale di Reggio Calabria ha dato sempre dimostrazione di eccelsa professionalità come durante le esercitazioni di livello nazionale svoltesi nella regione Calabria dove si sono dimostrati all’altezza della situazione.

La calda estate di quest’anno, ha visto i Vigili del fuoco impegnati come non mai per il contrasto dei numerosi incendi che hanno coinvolto i territori dell’area metropolitana. I vigili reggini, visti i turni di lavoro massacranti, hanno profuso impegno al limite delle capacità umane, non tirandosi mai indietro e grazie anche all’aiuto ricevuto da numerosi colleghi provenienti dalle altre parti d’Italia, sono riusciti a limitare i danni.

Nel corso dell’ultimo anno i Vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria hanno effettuato circa 10.000 interventi di soccorso, ed hanno continuato a svolgere l’attività di prevenzione incendi e corsi di formazione ai sensi D.lvo 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro).

Ora che le condizioni relative alla pandemia di Covid 19 lo permettono, grazie alla fattiva collaborazione da parte Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, i vigili hanno nuovamente iniziato a parlare di sicurezza agli studenti delle scuole materne, elementari e medie attraverso il progetto scuola e casa sicura.

Finita la celebrazione religiosa i vigili si sono ritrovati in caserma dove sono state consegnate le benemerenze sia al personale in sevizio che a quello in quiescenza. Inoltre è stata consegnata una borsa di studio ad Alfonso Costantino uno studente dell’Istituto di Istruzione Superiore "Augusto Righi" il quale ha partecipato ad un bando emesso dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale per il conferimento di borse di studio a studenti che progetti o studi sull’inclusione sociale per la prevenzione incendi e per il soccorso tecnico.

Una targa di riconoscimento e gratitudine è stata consegnata al Vicario generale della diocesi Reggio Calabria-Bova parroco della parrocchia di Santa Maria odigitria nonché Cappellano dei Vigili del Fuoco Don Pasqualino Catanese.

Nell’occasione, rivolgendo lo sguardo verso le persone in difficolta è stato dato un segno di solidarietà ad un bambino che al momento, a causa di una malattia, sta vivendo momenti di difficoltà.

Anche in futuro i vigili del fuoco faranno di tutto per far sentire la cittadinanza protetta nei momenti di bisogno facendo sì che il 115 sia un punto certo di riferimento.