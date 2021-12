Forgione - Tripodi

A Diretta News ospite Nunzio Forgione, ex consigliere comunale di Grugliasco (TO). Grazie al suo impegno nella cittadina piemontese è stato intitolata un'area verde all'artista bagnarese Mia Martini. E' intervenuto inoltre Gianmarco Iaria, giornalista e corrispondente del Quotidiano del Sud, e infine in collegamento Alberto Messina presidente del Basket Bagnara, e il coach Armando Russo.