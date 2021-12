BAGNARA CALABRA Al Rione Inglese dal 6 dicembre la XVIII edizione del Presepe Artistico Meccanico

Presepe Rione Inglese - 2021 - Bagnara Calabra Lunedì 6 dicembre alle 16.00 al Rione Inglese verrà inaugurata la XVIIIesima edizione del Presepe Artistico Meccanico. Il Presepe rimarrà aperto per tutta la durata delle festività natalizie.

Il manufatto artistico, realizzato dall'Associazione di Volontariato "Rione Inglese", patrocinato dal Comune di Bagnara Calabra, dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana, quest'anno è dedicato al socio Domenico Tripodi recentemente scomparso. Il Presepe è ricco di particolari, e personaggi semoventi meccanizzati. Si estende su un'ampia area, ed espone in miniatura un paesaggio nel quale la magica atmosfera del Natale è in perfetta armonia con la rappresentazione dei mestieri, delle arti e della tradizione presepiale italiana. I personaggi, attraverso dei meccanismi curati nei minimi particolari, riproducono i movimenti tipici dei diversi mestieri. In questo contesto scenografico si inserisce l'evento della Natività con il messaggio di amore universale rivolto a tutti gli uomini.

ORARIO DI APERTURA

Da lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

E’ possibile visitare il presepe in altri orari su prenotazione.

Red