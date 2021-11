Maltempo in Calabria, previste forti mareggiate. A Bagnara si teme per la struttura portuale

mareggiata porto di bagnara Nella nottata di martedì sono previste forte mareggiate lungo il litorale della cittadina della Costa Viola, e questo preoccupa non poco i pescatori di Bagnara e la società che gestisce la struttura portuale. Da qualche giorno gli addetti ai lavori stanno monitorizzando la perturbazione che sta interessando il tirreno meridionale e l'area dello stretto.

Sperando naturalmente che il maltempo passi senza causare danni, a preoccupare è l'intensità delle onde che potrebbero abbattersi sulla costa tirrenica e su Bagnara. Nel frattempo si è provveduto a trasferire in altro posto numerose imbarcazioni, tranne qualcuna che probabilmente è attrezzata per affrontare in sicurezza la perturbazione. Anche buona parte delle barche da diporto sono state alate o trasferite altrove. Si spera che l'onda, prevista nella nottata, non procuri ulteriori danni alla struttura portuale. Il rammarico, per chi in questo momento ha in gestione il porto, è quello di <<non essere riusciti ad intervenire con celerità per ripristinare e rafforzare la struttura del porto di Bagnara, e questo non è stato sicuramente un bene>>. Inoltre l'auspicio è che <<ove vi sono emergenze come quelle post 2019 che potrebbero gravare sul porto di Bagnara, si proceda con l'appalto integrato utilizzando la stessa metodologia utilizzata per la ricostruzione del ponte di Genova. Oggi è necessario procedere con ciò che è possibile fare, magari con un intervento sul lungomare e sulla strada che porta al porto>>.

Red