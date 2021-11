BAGNARA CALABRA Iniziata a Porelli la novena dell'Immacolata

Solennità dellImmacolata

L'8 dicembre, la Chiesa celebra la solennità in onore della Vergine Maria, venerata da tutti come l'Immacolata Concezione. La devozione mariana, assieme a quella eucaristica, rappresenta uno dei cardini della storia spirituale cristiana. In preparazione della solennità, è iniziata a Porelli di Bagnara Calabra, la Novena dell'Immacolata ancora una volta condizionata dal covid.