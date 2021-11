Domenica 28 novembre trekking d'autunno lungo la via del sale e le ferrovie tauriensi

tekking dautunno - linee taurensi

Nuova iniziativa per il Comitato Pro Taurensi che per domenica 28 novembre ha organizzato un'escursione fra archeologia industriale, storia, cultura e tradizioni. Il percorso proposto prevede un tracciato che vedrà impegnati i partecipanti lungo la via del sale e le ferrovie tauriensi. In basso il programma dell'evento.