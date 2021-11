BAGNARA CALABRA Il 28 novembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto: il saluto di Antonella Tripodi

Antonella Tripodi - Presidente Consiglio dIstituto Quest’anno per me si conclude un’ esperienza che mi ha arricchito molto dal punto di vista umano, e che mi ha permesso di conoscere a fondo problemi e difficoltà dell'intero ambito scolastico cittadino. Da ben vent'anni sono stata parte attiva del Comprensivo "Foscolo", ricoprendo diverse cariche all’interno del Consiglio d' Istituto. E’ stata un’ occasione di crescita e di confronto sulle più svariate problematiche che riguardano la scuola.

Insieme ai genitori in questi lunghi anni abbiamo discusso e lottato per ottenere servizi che in altre parti d'Italia sono scontati, ma che nel nostro paese invece non è così. Mi sono spesso confrontata e a volte scontrata con le istituzioni locali perché ho sempre creduto, fin dall'inizio del mio mandato, che una buona programmazione avrebbe potuto evitare tanti disagi ai nostri ragazzi. Ringrazio i docenti e i consiglieri per la disponibilità dimostrata, e un particolare ringraziamento per l’impegno e la collaborazione ai dirigenti di plesso che si sono succeduti in tutti questi anni. Sono state tante le iniziative messe in campo per dare un contributo propositivo e costruttivo alle attività scolastiche, e non è mancata la denuncia pubblica quando ce ne stato bisogno. Il prossimo 28 Novembre si terranno le elezioni per eleggere i consiglieri che daranno vita al nuovo Consiglio d'Istituto, auspico che il Presidente eletto possa impegnarsi per migliorare l'attuale situazione, e allo stesso tempo continui quanto è stato fatto in questi anni. L'obiettivo di avere scuole idonee e accoglienti, strumenti e laboratori disponibili per gli studenti, e sopratutto edifici scolastici moderni e sicuri deve coinvolgere tutti coloro che hanno a cuore le sorti della scuola, ed il Consiglio d'Istituto può svolgere un ruolo importante diventando punto di riferimento per tutte le componenti scolastiche.

Antonella Tripodi Presidente del Cosnsiglio d'Istituto "U. Foscolo" - Bagnara Calabra