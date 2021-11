1 - Bagnara triste

a Foto a 3Che la tristezza sia un’emozione o un sentimento è un dato assodato.

Ognuno di noi ne è stato coinvolto con modalità ed esperienze specifiche, perdurando o scomparendo in tempi brevi. Può apparire con un male fisico, con una sconfitta nel lavoro o nello studio, con un disamore, con una scelta sbagliata, con un lutto o una perdita, tanto da essere nella sostanza considerata pericolosa quando, perdurante nel tempo, può tradursi in depressione e cioè in una vera e propria malattia.

Viceversa, per alcuni artisti, pittori o musicisti, poeti o attori, essa può divenire fonte creativa e di stimolo quale tentativo disuperamento delle proprie possibilità.

Dunque, è un qualcosa di fisiologico, ci appartiene, in genere la si supera; ma quando si stabilizza si traduce in malessere e come già detto si può trasformare in depressione.

Definirla è difficile, come sentimento od emozione non basta; cosa è nella sostanza? Un dispiacere, una insoddisfazione, un desiderio mancato?

Ritengo che la definizione più appropriata sia quella che essa rappresenti l’incontro tra il desiderio e i suoi limiti. Quando questi limiti, che fanno parte del nostro vivere, vengono superati o invalidati nasce la tristezza. Ma, perché “Bagnara triste”?

Al 25 ottobre del 2006 veniva fissato, dal Comune di Bagnara, il termine per la partecipazione alla gara “Per i lavori di realizzazione di un auditorium e biblioteca”.

Il progetto, bellissimo, era frutto di desiderio da parte della politica ed anche dei cittadini che auspicavano un luogo dove svolgere attività culturali, sempre necessarie alla crescita economica, civile e democratica di ogni vivere sociale. Associazioni varie e comunità hanno plaudito all’idea che si stava concretizzando. Alla costruzione, mancavano gli arredi e i lavori di completamento funzionali e con un appalto, nel 2013, l’impresa “True Design srl (cessionaria della TMA srl)“ si aggiudicava definitivamente il progetto di fornitura (provvedimento n. 144 del 22/07/2013).

Foto a 1

Foto a 2

Il N/s Auditorium si presentava moderno e bellissimo e tutti a Bagnara hanno sognato cosa farne: concerti, presentazioni, conferenze, mostre, rappresentazioni.

Poi?

Tutto si è fermato. In modo comprensibile e non. Un filmato, curato da Carmelo Tripodi per CostaViolaNews, mostra la barbarie, il saccheggio, il vandalismo e per paradosso, ciò è accaduto accanto alla locale stazione dei Carabinieri.

Foto - Auditorium

L’ottimo giornalista Gianmarco Iaria riporta una frase declamata in Consiglio Comunale il 29/11/2020: “…a margine della votazione sull’assestamento di bilancio,… adesso il più grande piano di opere pubbliche che la cittadina abbia mai visto e che ne cambieranno il volto. Palazzetto, campo sportivo, porto, zona Cacilì e la riapertura della questione Auditorium: un «percorso virtuoso». Sembrano solo parole, le solite parole.E aggiungo, il “Palazzo ducale Ruffo, le Ville De Leo, gli scavi a Marturano, il Sentiero Francese, la grotta di San Sebastiano, il vecchio Mattatoio, il Tracciolino, l’ex Asilo De Leo,…...?

Questi ritardi, questi vandalismi, questa inefficienza, chi colpisce se non il buon nome di Bagnara nella sua comunità, ormai, sì triste.

Riprendo la definizione di tristezza: essa rappresenta l’incontro tra il desiderio e i suoi limiti. Il desiderio del bello e nello specifico dell’Auditorium ha incontrato i limiti della gestione pubblica, della mancata difesa dei diritti da parte di ognuno di noi nel rivendicarli. Perché ancora non si è provveduto al suo completamento? Cosa occorre? Deve realizzarsi il totale depauperimento dell’opera per poi piangerci sopra? Ci attendiamo la decenza del silenzio e la certezza deifatti risolutivi, questi ultimi, immediati.

Le Associazioni si consorzino, diventino voce unica, per sollecitare l’avvio della fase di recupero e valorizzazione, che tanti, moltissimi, auspicano. L’Associazione Capo Marturano farà il possibile per avviare questo processo. Invitiamo, pertanto, le varie Associazioni ad interloquire con noi per intraprendere le iniziative opportune. Bagnara,da tanto, troppo tempo, è triste.Lo sappiamo e lo vediamo.

Antonino P. Calabrò