Processo "Miramare", condannato Falcomatà: sarà sospeso dalla carica di sindaco Reggio Calabria

Sentenza - FalcomatàREGGIO CALABRIA - Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria a 1 anno e 4 mesi di reclusione per abuso d'ufficio e falso nel processo su presunti illeciti nelle procedure di affidamento del Grand Hotel Miramare.

Condannati a un anno anche gli ex assessori Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Un anno di reclusione è stato inflitto anche al segretario comunale Giovanna Antonia Acquaviva, per la dirigente comunale Maria Luisa Spanò e per l'imprenditore Paolo Zagarella.

Per effetto della condanna, il sindaco sarà sospeso dalla carica per 18 mesi per via della legge Severino.