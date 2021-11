Domenica 21 novembre si festeggia a Pizzo Calabro la biodomenica

biodomenicaSi terrà a Pizzo (VV), in Piazza Repubblica, Domenica 21 novembre 2021, l’edizione annuale della Biodomenica, campagna Nazionale promossa dall’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB),che porta in piazza i produttori biologici al fine promuovere l’agricoltura di qualità, sana e sostenibile.

Per AIAB la Biodomenica è, infatti, un appuntamento storico importante, un’occasione d’incontro tra produttori, cittadini, associazioni, istituzioni, consumatori e tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’agricoltura biologica una realtà in crescita e in controtendenza rispetto alla crisi dei consumi alimentari, capace di attrarre ogni anno sempre più persone verso prodotti alimentari più sicuri, di qualità, locali e sostenibili. Non si tratta solo ed esclusivamente di un mercato di prodotti biologici, ma un incontro culturale a cui partecipano produttori, aziende agrituristiche, associazioni ambientalistiche e di consumatori, enti parco, aziende e associazioni. Come ogni anno la Biodomenica porterà in piazza i produttori biologici con l’obiettivo di mettere in mostra il meglio delle eccellenze agrobiologiche calabresi. I cittadini potranno trovare, fin dalle ore 9.00 del mattino, stand per l’acquisto e per la degustazione di prodotti biologici, dimostrazioni, giochi per il divertimento dei più piccoli e banchetti informativi.La Biodomenica è, infatti, un evento che nasce per discutere di agricoltura biologica, della sua funzione a tutela dell’ambiente, della biodiversità, dell’alimentazione, del consumo responsabile, dello sviluppo locale e soprattutto della sana alimentazione, tema centrale dell’edizione 2021. In un mondo dove l’agricoltura è gestita dalla grande industria è sempre più importante per i cittadini avere informazioni chiare sulla qualità del cibo, su tutto ciò che significa cultura alimentare e sicurezza alimentare. Questi temi sono maggiormente sentiti nei momenti in cui si pensa all’alimentazione dei bambini e dei ragazzi, e del loro sviluppo psicofisico. Nel lungo percorso di informazione e divulgazione della cultura del biologico la Biodomenica, rappresenta quindi un momento di confronto, una occasione per discutere di consumo attento e responsabile, ma anche sul fondamentale ruolo che possono oggi avere gli enti pubblici per crescita sostenibile dei territori. Il tutto facendo la spesain uno dei centri calabresi più suggestivi del Sud Italia, mentre si conoscono di persona i produttori,si ascoltano storie di cibi, tradizioni, modi di coltivare e amare la terra.

Per info:tel. 0965764992; mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

diodomenica