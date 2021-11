Domenica a Grugliasco area verde pubblica intitolata a Mia Martini

Mia Martini

Domenica 21 novembre, nel corso di una cerimonia in programma alle 11, l’area verde pubblica situata tra Via Fratelli Bandiera e Corso Fratelli Cervi a Grugliasco sarà intitolata a Mia Martini, nome d’arte della cantautrice Domenica Rita Adriana Bertè detta Mimì. "Giardino Mia Martini", è questa la denominazione che l'Amministrazione Comunale ha scelto per l'indimenticata ed indimenticabile artista nata a Bagnara Calabra nel 1947.