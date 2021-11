SCILLA Punto di primo intervento: i consigli di quartiere scrivono a Occhiuto

Scilla - Osp - Quartieri I consigli di quartiere e di frazioni hanno scritto al governatore Occhiuto perchè intervenga sul ripristino del servizio del PPI H24: "Ci rendiamo portavoce - si legge - della popolazione dei comprensori aspromontani e dei centri urbani della Costa Viola che vivono con grande preoccupazione e contrarietà la decisione adottata dall'ASP di Reggio Calabria di penalizzare ancora una volta l'ex ospedale di Scilla con l'interruzione del servizio H24 del Primo intervento".

Nella lettera indirizzata al presidente Occhiuto, commissario ad acta alla sanità della Calabria, i componenti dei consigli di quartiere e di frazioni di Scilla ricordano come l'ex "Scillesi d'America", oggi Casa della Salute, si è rivelato essenziale nel periodo della pandemia con il centro tamponi molecolari e il centro vaccinale. "Riteniamo indispensabile mantenere il servizio di primo intervento H24 poichè negli anni non solo è servito a dare un primo soccorso nelle urgenze sanitarie di qualsiasi branca medica, ma si è rivelato un essenziale filtro di smistamento che ha reso meno gravoso il compito dell'ormai saturo Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria". Da lunedì 8 novembre il PPI chiude alle 20.00 e riapre alle 8.00, lasciando il grande bacino d'utenza scoperto per dodici ore e privando il vasto territorio di un servizio essenziale.

Tina Ferrera