Calabria d'Autore presenta lo Show Cooking "Il Torrone Artigianale", Domenica 21 Novembre ore 18.00

il torrone artigianaleweb - La dolcezza, l'arte e la tradizione si fonderanno in un unico appuntamento Domenica 21 Novembre, alle ore 18.00, presso la Sala Museo "Il Ferroviere" della Stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria.

Il programma della rassegna Calabria d'Autore, organizzata e promossa dall'Associazione Incontriamoci Sempre, prevede, infatti, lo Show Cooking "Il Torrone Artigianale", che vedrà protagonisti tre maestri dell'arte pasticcera: Rocco Scutellà, di Delianuova, premiato come migliore pasticcere all’evento internazionale Host2021, selezionato direttamente da Massari, Fabio Taverna, di Taurianova, titolare assieme al fratello Giorgio dell'omonima pasticceria e maestro torronaio che ha reso i suoi prodotti delle vere e proprio "chicche", e Angelo Musolino, esperto Chef Pasticcere, maestro Cioccolatiere, formatore e Presidente di Conpait Italia. L'appuntamento, presentato da Marco Mauro, proseguirà con la degustazione dei prodotti.



"Dalla stazione di S. Caterina" dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre "a distanza di un mese del Santo Natale, lanceremo il messaggio a tutti i calabresi, residenti e non, di acquistare i prodotti calabresi, sia per spingere la nostra economia e, soprattutto, per godere dell'altissima qualità dei nostri prodotti. La Calabria è terra di eccellenze e l'Associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE ha sempre sposato queste iniziative a favore del Made in Calabria".