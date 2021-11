BAGNARA CALABRA E' Rosario Caratozzolo il nuovo priore dell'Immacolata

Rosario Caratozzolo È Rosario Caratozzolo, il nuovo priore della confraternita dell'Immacolata. A nominarlo è stato l'arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova Mons. Fortunato Morrone.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche si sono tenute lo scorso mese di agosto e successivamente, così come prevede lo statuto del pio sodalizio, una terna di nomi scelta dai consiglieri eletti è stata inviata all'Arvivescovo. Nei giorni scorsi infine la decisione del presule, comunicata ai consiglieri della Confraternita da Padre Giuseppe Calogero.

"Sono felice per la fiducia riposta in me dall'Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria Mons. Fortunato Morrone”, ha dichiarato il neo priore, “ma anche consapevole della grande responsabilità a cui sono chiamato. Porterò avanti questo mio impegno nel segno della continuità con quanto fatto da chi mi ha preceduto, e nel solco dei grandi Priori che hanno guidato in passato la Confraternita. Colgo l’occasione”, ha aggiunto, “per ringraziare Padre Giuseppe Calogero che guida con mano ferma la Parrocchia ed è punto di riferimento imprenscindibile per il Consiglio di Amministrazione e per tutti i confratelli. La sua vicinanza mi conforta e rende più agevole il compito che mi è stato affidato". Nei prossimi giorni sarà riunito il Consiglio direttivo per assegnare le altre cariche sociali.

