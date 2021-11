SCILLA Chiusura nelle ore notturne del PPI: I Consigli di Quartiere si mobilitano

Foto petizioneI consigli di quartiere si mobilitano per il benessere di tutti i cittadini, dalla raccolta firme contro l’installazione di un ripetitore alla protesta per la chiusura nelle ore notturne del Punto di Primo Intervento.

I membri dei consigli di quartiere del comune di Scilla fanno sentire la loro voce in maniera pacifica, ma decisa: dopo l’iniziativa di raccolta firme per evitare l’installazione di un’antenna della telefonia mobile che dovrebbe essere collocata nei pressi di alcune abitazioni a seguito di una ricollocazione di una stazione radio e la cui documentazione è stata protocollata questa mattina presso l’ufficio comunale, i componenti dei vari consiglisi stanno attivamente impegnando per manifestare il loro dissenso riguardo la chiusura notturna del Punto di Pronto Intervento dell’ex nosocomio scillese.

Infatti, tramite i canali social, è stato reso noto che questa sera, dopo le ore 19.00, alcuni cittadini si ritroveranno davanti l’ingresso della Casa della Salute per manifestare, in modo ordinato, la loro contrarietà riguardo questo provvedimento che mira alla continuità assistenziale in ambito sanitario. Ciascun cittadino avrà tra le mani una torcia, simbolo della luce che dovrebbe continuare a splendere anche dopo che gli interruttori degli ambulatori di pronto intervento scatteranno per lasciare spazio a una lunga notte buia e silenziosa, dove ad assistere gli eventuali pazienti rimarrà solo la Guardia Medica.

Ancora una volta, dunque, i calabresi sono costretti a dover scendere in campo per lottare affinché i loro diritti vengano rispettati.

Pasqualina Ciccone