Bando assegnazione locali comunali, Cittadinanza Attiva Pellegrina: "l'ex Scuola Elementare diventi Casa delle Associazioni e della Cultura"

Scuola PellegrinaBAGNARA CALABRA - L’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” con la comunicazione prot. n. 27700 dell’ 11 novembre u.s. a firma del Responsabile del Procedimento, ha preso atto dell’annullamento da parte del Comune di Bagnara Cal. dell’Avviso prot. n. 26527 del 28.10.2021 avente ad oggetto: <Manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso ad associazioni operanti nel campo sociale, culturale e sportivo di locali di proprietà comunale da destinare a sede e attività associative>.

Grazie alle puntuali osservazioni dell’Associazione e al tempestivo e deciso intervento del Responsabile comunale, la procedura è stata sospesa unitamente a tutti gli atti connessi e conseguenti, per accertate carenze “dei criteri previsti per l’assegnazione dei punteggi alle associazioni partecipanti”.

L’assegnazione di immobili pubblici, pur se per nobili finalità, deve seguire regole certe e chiare, oltre che scopi di pubblico interesse. Un’assegnazione basata su “criteri carenti” avrebbe fatto correre all’Ente il serio rischio di consegnare gli immobili ad associazioni che di fatto non perseguono quegli scopi di interesse collettivo che la Giunta Comunale ha indicato nella Deliberazione n. 60 del 25 marzo u.s.

In modo particolare, con riferimento all’edificio della ex scuola elementare di Pellegrina, è opportuno che lo stesso immobile, come già proposto negli anni scorsi da questa Associazione, venga destinato - previo ripristino da parte dell’Ente delle condizioni di agibilità - a “Casa delle Associazioni e della Cultura” e non a “sede particolare” di questa o quella associazione più o meno spregiudicata.

Attribuire ad libitum l’immobile a uno, due o anche tre associazioni significa, di fatto, volere penalizzare tutte le altre realtà aggregative presenti nel territorio che, senza alcun bisogno di andare a caccia di “sedi da occupare”, da anni si impegnano con serietà ed abnegazione dei reali problemi della Comunità, contribuendo alla costruzione di “un’agorà democratica” che garantisca a tutti spazi di riflessione, incontro e crescita sociale.

Gli immobili pubblici non possono essere oggetto di accattonaggio né affare peri soliti furbetti del quartierino ma, il loro impiego deve, necessariamente, asservirsi all’interesse di tutta la collettività.

L’augurio della scrivente Associazione è che l’Ente faccia tesoro di quanto accaduto e, come auspicato dal Dirigente firmatario della missiva inviata a “Cittadinanza Attiva Pellegrina” quale ringraziamento per il contributo offerto sull’argomento, tenga nel debito conto la “puntuale e dettagliata analisi ”esposta“ che di certo risulterà utile per il prosieguo della procedura”.

--- segue lettera del Comune di Bagnara Calabra ----

Lettera Comune