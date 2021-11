Carabinieri, a Palmi ricordati il Vice Brigadiere Domenico Intravaia e i caduti di Nassiriya

12 NOVEMBRE 202112 NOVEMBRE 2021. L’ARMA DEI CARABINIERI RICORDA, A PALMI, IL VICE BRIGADIERE DOMENICO INTRAVAIA E LE ALTRE VITTIME DI QUEL TRAGICO GIORNO DI 18 ANNI FA A NASSIRIYA, NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA DI TUTTI I CADUTI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI PER LA PACE.

A Palmi, presso la sede della Compagnia Carabinieri, si è svolta questa mattina la Commemorazione dei caduti di Nassiriya e, in particolare, del Vice Brigadiere Domenico INTRAVAIA a cui è stata intitolata la caserma nel maggio 2016. Ricorre quest’anno infatti il 18° anniversario di quel giorno di novembre del 2003, in cui persero la vita 19 connazionali di cui 12 Carabinieri. Dal 2009 inoltre, il Parlamento ha istituito, proprio il 12 novembre, la “Giornata Nazionale dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, per mantenere sempre vivo il ricordo di coloro che hanno sacrificato così tanto per il bene del Paese e delle Istituzioni.

12 NOVEMBRE 2021 - 1Con una cerimonia sobria ma solenne, le Autorità della Provincia di Reggio Calabria, tra cui il Prefetto Dott. Massimo Mariani, il Procuratore Capo Dott. Giovanni Bombardieri, il Questore Dott. Bruno Megale, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Maurizio Cintura, il Direttore marittimo C.A. (CP) Antonio Ranieri, rappresentanti della Diocesi di Oppido-Palmi, nonché il Procuratore f.f. di Palmi e il Presidente del Tribunale di Palmi, Dott.ssa Concettina Epifanio, e il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, hanno accolto l’invito del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Marco Guerrini, presenziando alla commemorazione.Oltrea ricordare il sacrificio del Vice Brigadiere INTRAVAIA, con la lettura della motivazione con la quale è stato insignito, alla memoria, della “Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero”, è stata depostanell’occasione una corona d’alloro nel ricordo di tuttii Caduti presso la sede della Compagnia Carabinieri. Tra i presenti anche l’Associazione Nazionale Carabinieri.

