FIGEST: I vincitori del XV Campionato Italiano di Morra

I premiati al XV Campionato Italiano di MorraSi è concluso nella torinese Villa Pellice il XV Campionato Italiano di Morra organizzato dalla FIGEST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con la Polisportiva Bobbiese, nel quale si è concorso per il titolo nazionale in tre categorie: individuale, vinta dal bresciano Pierdavide Olivari; a coppie, aggiudicata dal duo lombardo Bruno Abeni ed Andrea Del Barba; terne, conseguita dal trio Orso Truc, Lino Blanchod e Giovanni Doveil, proveniente dalla Val d’Aosta.

«Il fascismo proibì la morra perché in essa i dialetti trovavano uno spazio in cui l’italiano era estromesso, una funzione sociale dilettevole e dunque utile alla vitalità degli idiomi locali e vista perciò come lesiva all’affermarsi della lingua nazionale per come concepita dal regime. Su l’onda lunga di questa campagna propagandistica, permane ancora oggi un tabù nei riguardi della morra, che è ancora più forte e radicato specialmente in quelle regioni ricche di pluralità culturali e linguistiche come la Calabria ed il Trentino – commenta lo studioso Francesco Ventura – Nella bagarre mediatica e social di alcune settimane fa ho costatato il come a Reggio sia ancora forte e radicato questo pregiudizio. C’è chi la definisce un qualcosa da pecorari e montanari. Si tratta di una parte dei cosiddetti salotti buoni di città, i quale per autolegittimarsi sentono il bisogno di giustapporsi ad una ruralità da disprezzare, buona solo per appagare una frustrante necessità di sentirsi superiori a qualcuno. C’è chi invece liquida la morra bollandola come un gioco balordo ad uso e consumo dei malavitosi, non rendendosi conto che il regalare tradizioni al crimine organizzato altro non è che un involontario sostegno alle mafie, la quali traggono così spazi per consolidarsi socialmente e dunque rafforzarsi sul territorio. Per invertire la rotta urge in Calabria e soprattutto nel reggino un torneo di morra e magari competere al prossimo campionato nazionale, il tutto sempre sotto egida FIGEST».