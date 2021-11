BAGNARA Bando su concessione immobili comunali: "Cittadinanza Attiva Pellegrina" chiede l'annullamento dell'Avviso Pubblico

Scuola PellegrinaEgregio Direttore,

Le trasmetto in allegato le osservazioni che l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” ha inviato a mezzo pec nella giornata odierna al Sig. Sindaco di Bagnara, al Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza dell’Ente, al Responsabile UOC4 Edilizia e Territorio, al Responsabile del Procedimento nascente dall’esecuzione della Deliberazione della Giunta n. 60 del 25.03.2021 avente ad oggetto “Concessione in comodato d’uso gratuito immobili comunali – Atto di indirizzo” e, per conoscenza, al Sig. Prefetto di Reggio Calabria

Le modalità di attuazione dell’atto deliberativo esplicitate nell’Avviso prot. n. 26527 del 28.10.2021 violano palesemente i principi di trasparenza, certezza e imparzialità dell’atto amministrativo, lasciando margini enormi alla discrezionalità e all’interpretazione.

La disposizione del patrimonio pubblico a favore delle associazioni, anche se nobile nelle finalità, deve seguire regole chiare e certe, senza lasciare spazi alle ubbie a e agli umori del momento.

La poca chiarezza dell’Avviso, che alimenta dubbi sulle condizioni strutturali dei locali in assegnazione, sull’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, sulle modalità di scelta degli assegnatari, sul regolamento di gestione dei locali, espone l’Ente non solo al rischio di futuri contenziosi ma lascia ampi margini al malaffare che da sempre il mondo dell’associazionismo serio combatte.

E’ per tali ragioni, dettagliatamente esplicitate nell’allegato atto, che l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” chiede ai competenti organi, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere all’annullamento dell’Avviso prot. n. 26527 del 28.10.2021 o alla sua rettifica nelle parti indicate, evitando che l’attuazione dell’atto di indirizzo della Giunta si trasformi in un “affare di bottega”.

A tal proposito l’Associazione rende noto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, come gesto di protesta, ha deliberato con voto unanime, di non partecipare al bando di assegnazione dei locali fintanto che non verrà ripristinata la legalità e fatta chiarezza su come un atto amministrativo di tale portata sia potuto passare nell’indifferenza del Sindaco e degli organi comunali garanti dell’osservanza del principio di trasparenza e tutori delle norme anticorruzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILL.MO SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA

ILL.MO SIGNOR RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA

ILL.MO SIGNOR RESPONSABILE DELL’U.O.C..4 EDILIZIA E TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA

ILL.MO SIGNOR RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO IMMOBILI COMUNALI – DELIBERAZIONE GIUNTA N. 60 DEL 25.03.2021

E p.c. A SUA ECC.ZA IL SIG. PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO: annullamento e/o rettifica dell’avviso di manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso alle associazioni ed enti similari senza fine di lucro di locali di proprietà comunale prot. 26527 del 28.10.2021.

L’Associazione “CITTADINANZA ATTIVA PELLEGRINA” con sede in Bagnara Cal. c.da Cava Barano s.n.c. (cod. fisc.: 92107910801)

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 60 del 25 marzo 2021 la Giunta Municipale del comune di Bagnara Calabra dava atto di indirizzo al Responsabile dell’Area UOC4, di provvedere a formalizzare apposito bando finalizzato alla concessione in comodato d’uso gratuito di tre beni immobili, di proprietà comunale, non utilizzati per fini istituzionali, così individuati:

a) Immobile ex scuola elementare nella frazione di Pellegrina;

b) Immobile ex mattatoio comunale nel rione Oliveto;

c) Stanza adiacente la sede dell’associazione Turistica Pro Loco nel centro urbano di Bagnara Calabra.

- che la Deliberazione prevedeva espressamente che l’assegnazione doveva essere effettuata “limitatamente” ad associazioni, enti di promozione sociale e similari non a scopo di lucro, che operano con finalità esclusiva di solidarietà sociale, impegno civile e sussidiarietà coerentemente all’art. 118, c. IV della Costituzione;

- che con avviso di manifestazione di interesse prot. 26527 del 28.10.2021 il Responsabile del Procedimento, ing. Marco Antonio Sergi, comunicava la tipologia dei soggetti ammessi, gli obblighi del concessionario, i criteri e il procedimento di assegnazione dei locali e le modalità di trasmissione della manifestazione di interesse.

TANTO PREMESSO

Si osserva quanto segue.

L’Avviso – Manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso ad associazioni operanti nel campo sociale culturale e sportivo di locali di proprietà comunale, da destinare a sede ed attività associative, prot. uscita n. 26527 del 28.10.2021 a firma del Responsabile del Procedimento, ing. Marco Antonio Sergi, è nullo e/o annullabile per genericità, indeterminatezza, violazione dell’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione n. 60/21, per arbitrarietà, parzialità e non adeguatezza della motivazione, oltre che per mancanza di potere di sottoscrizione autonoma dell’atto avente effetti all’esterno dell’Ente da parte del Responsabile di Procedimento, senza espressa autorizzazione del Responsabile UOC4.

CON RIFERIMENTO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI ED ATTREZZATURE INDICATI NELL’AVVISO

L’Avviso di manifestazione di interesse prot. 26527 del 28.10.2021 riduce arbitrariamente, rispetto all’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione n. 60/21, il numero dei locali da concedere in assegnazione alle associazioni da tre a due, eliminando “l’immobile ex mattatoio” indicato al punto b) della Deliberazione; inoltre limita la concessione del fabbricato “ex scuola elementare Pellegrina” ai soli locali siti al piano terra indicati nella planimetria. Tali esclusioni e limitazioni non autorizzate si presentano, allo stato, come frutto di una valutazione arbitraria del R.d.P. che limita e modifica, senza motivazione alcuna, l’atto di indirizzo della Giunta, senza averne il potere.

CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO INDICATI NELL’AVVISO

La parte indicata nell’Avviso sotto il titolo “obblighi del concessionario” ingenera confusione per gli elementi di contrasto che dalla stessa derivano, in violazione del principio di chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi, anche in funzione dell’applicazione delle disposizioni anticorruzione previste dalla legge.

L’Avviso prevede espressamente che: Saranno a carico dei Concessionari gli obblighi sotto indicati che di seguito si trascrive:

a) L’onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria necessaria a rendere i locali agibili;

b) Il pagamento delle utenze;

c) La restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso;

d) La custodia e pulizia dei locali esterni.

Si indica però sotto lo stesso titolo che “rimangono a totale carico e responsabilità dell’affidatario tutte le attività occorrenti per rendere i locali conformi all’utilizzo secondo le normative vigenti”.

Orbene, delle due l’una! O sono a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria come previsto al punto a) o si pongono a carico dello stesso “tutte le attività occorrenti per rendere i locali conformi all’utilizzo secondo le normative vigenti” considerato che è fatto notorio che la struttura che ospitava la scuola primaria di Pellegrina è stata abbandonata per mancanza dei requisiti di sicurezza della stessa (mancanza di agibilità). E’ altresì di comune conoscenza che negli ultimi anni il medesimo edificio è stato vandalizzato, manca di idonei infissi e l’impiantistica è obsoleta.

Risulta inoltre incomprensibile la parte in cui si riporta: “l’assegnatario deve inoltre garantire un utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni della legge n. 46/90 e del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. ……..” sottoponendo “il mancato rispetto di uno o più degli obblighi” alla “risoluzione/decadenza del rapporto”. Tali norme, che riguardano la regolarità degli impianti e la sicurezza sul luogo di lavoro, se devono essere “garantite” dall’assegnatario occorre che venga specificato e chiaramente indicato, prevedendo che:; tutto ciò deve essere espressamente e tassativamente indicato nell’Avviso e non lasciato all’arbitrio, o peggio ancora, alla discrezionalità di alcuno.

L’aleatorietà, l’indeterminatezza e la genericità, oltre che gli evidenti contrasti, delle previsioni contenute nell’Avviso lo rendono non idoneo al raggiungimento dello scopo contenuto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 60/2001oltre che illegittimo e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato nullo e/o annullabile.

CON RIFERIMENTO AI CRITERI E AL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI INDICATI NELL’AVVISO

I criteri e il procedimento di assegnazione dei locali indicati nell’Avviso non rispecchiano l’atto di indirizzo contenuto nella Determinazione n. 60/21, limitando e riducendo arbitrariamente la volontà espressa dalla Giunta.

Il Responsabile dell’UOC4, cui la Deliberazione n. 60/21 demanda l’attuazione dell’atto di indirizzo e, ancor meno, il Responsabile del Procedimento, non possono modificare e/o restringere i contenuti dell’indirizzo dato. Il Responsabile UOC4 cui è stato demandato il compito di attuazione deve attenersi (avendone competenza in via esclusiva) alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, senza travalicare nelle competenze degli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo politico e di controllo.

Nel presente Avviso il Responsabile del Procedimento limita arbitrariamente l’atto di indirizzo emanato, nella parte in cui autonomamente stabilisce (ai punti 1, 2 e 3 del titolo “criteri e procedimenti di assegnazione”) i parametri di selezione delle associazioni non contemplati nell’atto di indirizzo, né rinvenibili in alcun regolamento comunale o norme specifiche del settore.

La griglia di valutazione contenuta ai punti 1, 2 e 3 oltre ad essere non pienamente comprensibile, è frutto di personali valutazioni che nulla hanno a che fare con la gestione dell’ufficio e con le indicazioni contenute nella Deliberazione. I Responsabili dei servizi e, a seguire, i R.d.P. devono attuare le direttive impartite. L’organo gestionale deve attenersi strettamente agli atti di indirizzo e programmazione approvati dagli organi politici. L’attuazione scrupolosa di questi atti assicura il cosiddetto controllo preventivo e la misura della limitata discrezionalità lasciata al dirigente, discrezionalità che dovrà assumere caratteristiche tecniche e di specializzazione.

Questo modo di procedere ha snaturato, con atti di arbitrio riconducibili a colpa grave, l’atto di indirizzo deliberativo che ha specificatamente indicato, quali unici criteri di selezione, l’essere associazioni o similari senza scopo di lucro, operare nella società con finalità esclusive di solidarietà sociale, impegno civile e sussidiarietà, ex art. 118, IV comma, della Costituzione, a supporto e sostegno dell’Ente locale.

L’avviso,che contiene criteri di valutazione e selezione totalmente arbitrari, non ottimizza per nulla l’aspetto primario dell’art. 118, c. IV della Costituzione, che prevede il principio della sussidiarietà orizzontale, nuova frontiera del rapporto tra associazioni ed istituzioni.

Sempre sotto il titolo “criteri e procedimento di assegnazione” sono riportati generici parametri di attribuzione di punti e la previsione di “nomina di commissione” per la valutazione dei partecipanti e l’assegnazione dei locali.

Tali previsioni, arbitrarie e generiche, violano il principio di trasparenza, controllo e certezza della procedura. Un regolare e trasparente meccanismo di assegnazione che rispetti l’atto di indirizzo della Giunta avrebbe dovuto essere già stato elaborato, approvato e pubblicato, così come i criteri di individuazione dei componenti della commissione, nel numero, nella qualità e nell’identità.

Tale modo di fare impedisce il controllo dell’organo politico, viola i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità dell’atto amministrativo e lascia margini enormi al malaffare in violazione della normativa anticorruzione cui il nostro Ente si ispira.

Tanto premesso, il sottoscritto, quale Coordinatore e Legale Rappresentante dell’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”

CHIEDE

 Che il Signor Sindaco - in applicazione dei suoi poteri di controllo sull’attuazione dell’atto di indirizzo contenuto nella Determinazione n. 60 del 25.03.2021 - vigili sulla regolare applicazione della stessa prescrivendo al Responsabile dell’UOC4 di rimuovere tutte le limitazioni arbitrariamente inserite dal R.d.P. rispetto al contenuto dell’atto di indirizzo, epurando l’avviso di tutte le parti manifestamente contrarie alla legge e ai regolamenti comunali.

 che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente solleciti il Responsabile dell’UOC4 e il R.d.P. ad attuare l’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione n. 60 del 25.03.2021 nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi e delle norme anticorruzione palesemente violate nell’Avviso di Manifestazione di Interesse prot. n. 26527 del 28.10.2021.

 che il Responsabile UOC4 e il Responsabile del Procedimento relativo all’attuazione dell’atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione n. 60/2021, ciascuno per le proprie competenze, provvedano:

1) ad annullare l’Avviso di Manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso gratuito alle associazioni ed altri enti similari di locali di proprietà comunale prot. n. 26527 del 28.10.2021, perché arbitrario, non coerente e/o limitativo dell’atto di indirizzo impartito dalla Giunta con Deliberazione n. 60/2021;

2) ad annullare l’Avviso di Manifestazione di interesse perché emesso in violazione dei principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità degli atti amministrativi;

3) ad annullare l’Avviso di Manifestazione di interesse perché i “criteri e procedimenti di assegnazione” in esso indicati sono generici ed aleatori;

4) ad annullare l’Avviso di Manifestazione di interesse in quanto non prevede i “criteri di nomina della commissione”, lasciando criteri, numero e componenti della stessa al libero arbitrio del Responsabile dell’UOC4;

5) ad annullare l’Avviso di Manifestazione di interesse in quanto non prevede i requisiti di idoneità delle strutture e i lavori di straordinaria amministrazione a carico delle associazioni per rendere le stesse idonee all’utilizzo consentito;

6) ad annullare l’Avviso di Manifestazione di interesse in quanto privo di un regolamento che disciplini le modalità di utilizzo della struttura e del pagamento delle utenze.

Sua Ecc.za il Sig. Prefetto, che legge per dovuta conoscenza, con la presente rimane informato, ad ogni effetto di legge, per l’adozione di ogni opportuna azione di competenza.

Cittadinanza Attiva Pellegrina - Il Coordinatore Antonio Latella