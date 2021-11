Da più di quindici giorni Solano Inferiore al buio, i residenti: "è diventato pericoloso transitare sia in auto che a piedi"

Strade al buio a Solano BAGNARA CALABRA - E' da più di quindici giorni che Solano Inferiore è al buio. A segnalarlo un nostro lettore, Pietro Squillace, che spesso denuncia attraverso questo giornale i problemi, le disfunzioni e le difficoltà che vivono i residenti della piccola frazione bagnarese.

In particolare è la Via Santa Maria delle Grazie e la zona adiacente alla Chiesa ad essere completamente al buio con rischi evidenti per chi vi transita a piedi o in auto. I residenti chiedono un intervento immediato da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'impresa che si occupa del ripristino guasti e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Red