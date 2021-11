Nasce a Villa San Giovanni il progetto "Villa nel cuore"

Villa nel Cuore Il comitato del commercio Villese mette in campo tutte le risorse a propria disposizione, per avallare l'idea di unione, sviluppo territoriale e valorizzazione dei prodotti locali, in modo tale che vengano apprezzati anche fuori del paese.

Riteniamo Che la pubblicità sia l'anima del commercio, per questo motivo, abbiamo deciso di invadere il web di scatti fotografici della nostra cittadina e delle sue ricchezze, per uscire fuori dai confini di zona. I nostri prodotti, non hanno nulla da invidiare, per cui, saremo lieti d' inondare i social con delizie, e chicche che non troverete altrove, ma solo a Villa San Giovanni.

Magnifici scatti fatti per passione e amore per la propria città, sono stati realizzati da Stefania Chiaramonte la quale ha trasformato ogni dettaglio in Arte. Moltissimi i commercianti che hanno aderito all'iniziativa, esponendo il prodotto fiore all'occhiello della propria attività. Le foto saranno esposte sulla pagina facebook del comitato del commercio Villese, il quale continuerà incessante il lavoro di valorizzazione anche in altri settori del commercio.

Maria Idone

Presidente comitato commercio Villese