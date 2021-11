REGGIO CALABRIA L’Aero Club dello Stretto ASD – promuove il volo

Aereo StrettoIl 24.10.2021 l’Aero Club dello Stretto A.S.D., con sede e base sull’Aeroporto di Reggio Calabria, ha aperto, dispiegandone le ali, le porte della propria struttura a scolaresche, appassionati del volo ed anche semplici curiosi. Tanto è stato fatto attraverso un “Open Day” sul solco di quelli che sono i dettati statutari di divulgazione della cultura aeronautica e nel rispetto delle norme relative al Covid 19.

La manifestazione, organizzata con la sinergica collaborazione di ENAC e SACAL, è stata curata dall’intero consiglio direttivo ed ha visto come padroni di casa, che hanno accolto gli ospiti, il Com.te Antonio Catizzone, Direttore della scuola di volo dell’AeC dello Stretto ASD, i Consiglieri Pasquale Furfari, Demetrio Spinella, Marcello Iaria, Demetrio Lavino, Vincenzo Soldani e Giancarlo Fotia; nonché dall’ottima collaborazione della responsabile della segreteria, Maria Anna Calabrese. Importante è stata la partecipazione di pubblico senza distinzione d’età con particolare riferimento ad una nutrita rappresentanza di studenti dell’Istituto “A. Righi”, sezione “aeronautico – conduzione del mezzo aereo”, accompagnati dal loro docente, Ing. Bruno Polifroni. Ovviamente, un particolare ringraziamento deve essere rivolto alla Dirigente scolastica, avv. Maria Daniela Musarella, la quale ha accolto con entusiasmo l’invito rivoltole, ben comprendendo l’importante valore aggiunto che una esperienza siffatta poteva costituire per i suoi studenti, già orientati al mondo del volo.

La giornata, iniziata con un “briefing” di presentazione dell’Aero Club dello Stretto ASD con le sue potenzialità sia come scuola di volo che tecnico-manutentive, possedendo una qualificata officina unica in Calabria, è proseguita con alcune interessanti “pillole” sui segreti del volo, di aerotecnica e prestazioni e, quindi, con la presentazione della flotta del Club. La giornata, certamente positiva, si è conclusa con reciproca soddisfazione dei presenti e con l’augurio di potere rinnovare in futuro questa interessante ed entusiasmante esperienza.