Assemblea a Scilla dei Presidenti dei Gruppi ANMI della Calabria

Assemblea Associazione Marinai dItaliaPresente il presidente nazionale dei Marinai d’Italia Ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati

L’Ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati presidente nazionale dei Marinai d’Italia, è sceso per la prima volta a Reggio Calabria in occasione dell’Assemblea dei Presidente dei Gruppi ANMI della Calabria, a porte chiuse nel Castello di Scilla. Si è fatto carico del viaggio, attraversando la penisola italiana per raggiungere l’estrema punta dello stivale con l’intenzione e la ferma convinzione di incontrare le Autorità per portare avanti programmi di grande rilievo. L’idea è che la Città Metropolitana di Reggio Calabria possa avere uno sviluppo strutturale in cui i Marinai d’Italia, per loro ambito di competenze, saranno certamente schierati in prima fila per dare un grandissimo contributo. I progetti d’interesse locale riguardanti il “Water front” e il Primo Museo del Mare, oltre a quanto ne potrà derivare nell’indotto, saranno settore eletto dei Marinai d’Italia che, smesso il servizio allo Stato, continuano volontariamente a dedicarsi ad attività di supporto alla cittadinanza.

Nel video in basso le interviste realizzate al Castello di Scilla, luogo scelto per l'Assemblea Regionale.