Raccolta firme a Scilla contro le antenne di telefonia

Raccolta firme a Scilla I consigli di quartiere hanno organizzato una raccolta firme per scongiurare l'installazione di un'antenna della telefonia mobile. L'allarme è scattato quando la Vodafone SpA ha disposto la ricollocazione di una stazione radio base nel centro abitato. I componenti dei consigli di quartiere sono convinti che l'installazione dell'antenna possa rrecare danni alla salute pubblica. Lo scorso fine settimana sono stati allestiti due stand uno in piazza Matrice per sensibilizzare la cittadinanza sulla questione e per promuovere una raccolta firme.

<<L'affluenza è stata buona - hanno riferito i promotori - stiamo continuando con l'iniziativa e successivamente offriremo ai cittadini un punto di riferimento dove firmare. Nell'ultimo ventennio, da quando la tecnologia delle stazioni base è presente nel nostro paese, si è assistito a un aumento di morti per tumore o leucemie, e non è trascurabile il collegamebto con il calo demografico a cui è soggetto il comune, con nascite ai minimi storici>>.

La Vodafone ha vinto il ricorso al Tar di Reggio Calabria e l'allocazione dell'impianto non potrà essere bloccata. I consigli di quartiere hanno chiesto al Comune di individuare un sito fuori dal centro abitato per l'installazione dell'antenna e di provvedere a controlli periodici e sopralluoghi per il rilevamento delle onde elettromagnetiche per valutare gli standard di sicurezza.

Tina Ferrera