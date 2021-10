Al via "News Room" rubrica di approfondimento di CostaViolaNews.it: Legge "cancella debiti" o "salva suicidi" e canone idrico primi temi trattati

News RoomTutto pronto per la nuova rubrica di CostaViolaNews.it, "NewsRoom". Nel primo appuntamento si parlerà della legge sul sovraidebitamento, altrimenti detta Legge “cancella debiti” o “salva suicidi“, recentemente modificata dal legislatore.

La Legge risulta essere molto importante e dai notevoli riflessi pratici ma poco conosciuta, e che consente sia al semplice comusmatore come anche all'imprenditore non fallibile di uscire dalla propria situazione debitoria cui non riesce più a far fronte attraverso un accordo con i creditori o presentando un piano di pagamento sostenibile dei propri debiti al giudice, che può prevedere il pagamento di una percentuale del debito con una forte rateizzazione dello stesso. Altro tema in discussione una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (settembre 2021) in materia di canone idrico che ha condannato il gestore del servizio che non ha avvisato l'utente della presenza di consumi anomali.

Primo appuntamento per "NewsRoom" mercoledì prossimo alle ore 18.00 all'interno di Diretta News. A curare la rubrica l'Avv. Giovanni Dominici. Chi volesse seguire la diretta lo può fare attraverso i canali social (CostaViolaNews, C6WebTv, You Tube). Chi segue la diretta può fare domande e porre suggerimenti per eventuali tematiche da trattare negli appuntamenti successivi.

Per eventuali richieste, domande, comunicazioni e suggerimenti inviare mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots.



Red