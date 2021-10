BAGNARA CALABRA Venerdì 29 ottobre sciopero dei lavoratori di Locride Ambiente

locride-ambiente-scipero Nazareno Piperno, coordinatore provinciale del sindacato Slai-Cobas, ha scritto al Comune di Bagnara Calabra e alla Prefettura di Reggio Calabria per preannunciare la proclamazione di una giornata di sciopero dei lavoratori di Locride Ambiente per venerdì 29 ottobre. Decisione che segue la proclamazione dello stato di agitazione dei giorni scorsi motivato con il mancato pagamento degli stipendi di Agosto e Settembre 2021.

Ancora una volta i lavoratori di Locride Ambiente sono costretti a ricorrere allo sciopero per far valere i propri diritti. "Nessun cambiamento - precisa Piperno - è avvenuto in questi giorni a seguito della proclamazione dello stato di agitazione, la situazione dei lavoratori non è mutata persistendo, sempre, i gravi problemi economici non potendo i dipendenti soddisfare quelle che sono le necessità quotidiane delle loro famiglie". Lo Slai Cobas in ogni caso si è reso disponibile a revocare lo sciopero qualora l'Azienda corrisponda ai lavoratori le retribuzioni dovute.

Red