SCILLA Continuano i lavori nella Via Cimitero. Disagi per i residenti

Lavori in Via Cimitero a ScillaContinuano i lavori nella via Cimitero per il rifacimento della rete idrica. Da circa una settimana la ditta interessata sta effettuando una serie di scavi per la sostituzione di alcune condotte idriche guaste che causavano perdite d’acqua. L’arteria interessata dai lavori è l’unica che collega il quartiere di Ieracari al centro di Scilla. Nel tratto di strada è stata posta la segnaletica e si transita su un’unica carreggiata. Questo sta creando disagi alla circolazione dato che a Ieracari vivono tantissime famiglie. Il pullman di linea che solitamente viene preso dagli studenti residenti nella zona non può transitare a causa delle dimensioni ridotte della carreggiata.

I genitori sono costretti ad accompagnare i figli nei pressi dello svincolo autostradale dove i pullman effettuano le fermate. Non è dato conoscere la durata dei lavori. <<Non mancano i disagi per noi residenti- spiegano – percorriamo spesso la via Cimitero perché a Ieracari non ci sono negozi. Possiamo contare solo su due corse di pullman per gli studenti pendolari. E per i residenti non sono stati disposti altri collegamenti con il centro cittadino. Il Comune dovrebbe rispolverare il vecchio progetto per la costruzione di un ponte in grado di collegare il quartiere di Ieracari a Scilla centro e dare la possibilità ai residenti di usufruire di una strada alternativa alla via Cimitero. Chiediamo maggiore impegno da parte delle autorità preposte per un quartiere che è in via di sviluppo e conta tanti residenti>>.

Tina Ferrera