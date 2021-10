PALMI Bitumazione strade comunali: al via da domani i primi interventi

Il calendario dei lavori dovrebbe essere il seguente:

Da mercoledì 20 a giovedì 21

Contrada Fallacca - Contrada Traviano - Scinà

Da venerdì 22 a lunedì 25 (escluso fine settimana)

Via Cimitero - Via Basile + ponte di Nassiriya - Via Manzoni - Via Guerrisi - Via Vivaldi - Via Silvestri Silva (rampe)

Da martedì 26 a mercoledì 27

Via Pignarelle - Via Mazzini - Via Crispi