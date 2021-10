Centro Servizi per il Volontariato vicino all’IPF “Gilberto Perri”, il presidente Bognoni in visita alla sede di Catona

Perri Raffa BognoniIl presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Calabria Giuseppe Bognoni, a seguito del vile atto intimidatorio subito qualche giorno fa, si è recato presso la sede della sezione “Gilberto Perri” e dell’Istituto Per la Famiglia Nazionale per esprimere vicinanza e solidarietà ad una associazione che da anni fa parte del CSV ed opera incessantemente nei settori del volontariato e della protezione civile.

Bognoni con la sua presenza ha voluto portare il saluto e la vicinanza di tutte le associazioni aderenti al CSV esprimendo parole di sostegno ed incoraggiamento affinché in questi tristi momenti il mondo del volontariato sia unito e coeso contro atti di violenza e prevaricazione.

Ad accoglierlo il presidente della sezione “Gilberto Perri” Antonello Raffa e il presidente dell’IPF Nazionale Emmanuela Perri che hanno ringraziato Bognoni per avere dimostrato con la sua presenza i veri valori di solidarietà ed aiuto del CSV pronto a sostenere le associazioni aderenti con azioni concrete.