BAGNARA CALABRA Serpente movimenta il pomeriggio della cittadina della Costa Viola

Paolo Mottini Pomeriggio movimentato quello di oggi a Bagnara Calabra, un serpente è stato avvistato nella centralissima Via Roma avvinghiato a dei tubi lungo la facciata di un'abitazione.

A far scattare l'allarme alcuni cittadini che hanno avvisato la Polizia Locale della cittadina della Costa Viola. Immediato anche l'intervento dei Vigili del Fuoco di Bagnara Calabra che hanno permesso a Paolo Mottini, esperto, volontario, e titolare del negozio Reptil House di Reggio Calabria, di recuperare il rettile che nel frattempo era finito dietro una centralina telefonica. Non è chiaro come sia potuto arrivare nel pieno centro cittadino, anche perchè i l serpente, conosciuto come "Biacco" non è velenoso ed è della famiglia dei Colubridi, preferisce stazionare nelle campagne ed in zone alberate. E' probabile che nelle prossime ore venga liberato nei boschi dell'Aspromonte. In tanti hanno seguito le operazioni di recupero salutando con un applauso il momento in cui il serpente è stato riposto in un contenitore di plastica.

