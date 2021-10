Coronavirus, calano i contagi a Bagnara Calabra. 28 gli attuali positivi

comune-bagnara Continua il trend in discesa per i contagi da Covid-19 a Bagnara Calabra. Secondo i dati diffusi ieri dall'Amministrazione Comunale si registrano ulteriori 19 guarigioni che fanno scendere gli attuali positivi a 28 casi. Andamento estremamente positivo per la cittadina tirrenica, che in un mese ha visto ridurisi notevolmente i casi di positività al Covid rispetto al picco massimo di 129 registrato lo scorso 14 settembre.

Va comunque ricordato che la discesa dei contagi era iniziata praticamente subito dopo: già alla rilevazione resa nota dal Comune lo scorso 23 settembre il trend era apparso in discesa, anche se ancora in maniera non particolarmente pronunciata (120 i casi attivi); meno di una settimana dopo,il 28 settembre, il totale scendeva a 95 casi per effetto di un solo nuovo contagio e di ben 26 guarigioni.

Anche nella settimana scorsa il trend si era confermato: 16 nuovi casi di positività a 44 soggetti negativizzati per un saldo (-28) che aveva portato il totale dei casi attivi sul territorio comunale a 67 all'ultima rilevazione di sette giorni orsono. Con i nuovi dati, nell'ultimo mese il totale dei dei casi di positività attivi è sceso di ben 101 unità.

