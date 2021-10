Mancano due mensilità ai lavoratori di Locride Ambiente: proclamato lo stato di agitazione

Nella missiva il sindacato denuncia anche l'inadempienza delle stazioni appaltanti che applicano i poteri sostitutivi "accampando motivazioni del tutto infondate, e rallentano laddove non impediscono lo svolgimento delle procedure che rappresentano un vero e proprio obbligo di legge, mettendo in opera a loro volta un atteggiamento sotanzialemente ostruzionistico che di fatto reitera quello messo in atto da parte aziendale".

E' una continua lotta tra i lavoratori e l'azienda per riuscire ad ottenere quanto dovuto. "Pur rimanendo in attesa delle convocazioni delle organizzazione sindacali per l'esame dei motivi alla base della controversia, scrive ancora lo Slai-Cobas - l'agitazione, in caso di non ottemperanza delle richieste dei lavoratori, proseguirà fino alla successiva proclamazione dello sciopero nelle forme e nei modi previsti dalla legge".

Red