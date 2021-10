BAGNARA CALABRA Carabinieri in lutto, morto il brigadiere capo Q.S. Rosario Strano

Rosario StranoE’ in lutto l’Arma dei carabinieri per la scomparsa del brigadiere capo Q.S. Rosario Strano. Malato da tempo Strano, 59 anni, ha combattuto contro un male incurabile che negli ultimi tempi lo aveva costretto al riposo forzato. Originario di Catania, dopo aver prestato servizio in diverse parti d’Italia e a Reggio Calabria, è arrivato a Bagnara Calabra nel 2004 cittadina a cui era molto legato e nella quale ha prestato servizio fino al 2019.

I funerali del militare dell’Arma si terranno domani mattina 15 ottobre alle ore 10.00 nella Chiesa Santa Croce a Favazzina. Alla moglie, ai figli, e ai parenti tutti va l’abbraccio commosso dell’intera cittadina della Costa Viola e di tutta l’Arma dei carabinieri, in particolare il Comando Stazione di Bagnara Calabra. Il brigadiere Strano viene ricordato come persona leale, dedito al lavoro, e pronto a dare il proprio contributo a servizio della collettività. Alla famiglia le condoglianze della redazione di CostaViolaNews.it.

Car. Trip.